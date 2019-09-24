О владельцах банковских карт узнали главное

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Важная информация стала доступна платёжным системам, сообщает DEITA.RU.
Сто дней - именно после этого рубежа, оставшегося до Нового года, более трети россиян начинает покупать праздничные подарки. Это удалось выяснить специалистам Mastercard, которые обработали соответствующую статистику.
При этом, период с 10 утра до 12 часов обеда является самым частым временем, когда россияне либо ходят выбирать новогодние презенты, либо прицениваются и покупают их через интернет.
Также экспертам удалось узнать, что в среднем за месяцы, предшествующие Новому году, средний россиянин успевает потратить до 28 тысяч рублей на подарки разным людям из своего окружения, начиная со знакомых и заканчивая самыми близкими родственниками.
Самая массовая и крупная традиционная распродажа в "чёрную пятницу" намечена в этом году на 29 ноября.
Дмитрий Шевченко