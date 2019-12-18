О врагах Кожемяко и поддержке Медведева рассказал эксперт

Губернатор Приморья на днях был отмечен благодарностью президента. Этот факт спровоцировал новые прогнозы о дальнейшей политической карьере Олега Кожемяко, не раз звучавшие в течение этого года. Ждет ли его скорое повышение, и как это связано с Дмитрием Медведевым, с ИА DEITA.RU своим мнением поделился руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Олег Кожемяко, безусловно, хорошо управляет Приморским краем, повышает свое присутствие в местной политике и наращивает влияние, отметил эксперт. Но не все так гладко на политическом небосклоне, например, «разговоры о возможности что-то присоединить к Приморскому краю пока не выходят за рамки размышлений». Кроме того, у приморского губернатора есть враги, считает политолог.

«У Кожемяко есть масса соперников, и даже врагов, думаю, что постепенно они будут наращивать давление на губернатора, и часть сил придется тратить на противостояние с ними», - отметил Илья Гращенков.

Эксперт считает, что, несмотря на поощрение кремля, отношения у Кожемяко с федеральным центром не такие безоблачные, как кажется на первый взгляд.

«Путин, конечно, вручил ему грамоту, но это не значит, что с Администрацией Президента и Правительством РФ отношения крайне гладкие. А скоро выборы, в том числе показательные выборы 2021 года – как себя проявит Приморье?», - продолжает политолог.

По мнению главы Центра развития региональной политики, дальнейшая судьба Олега Кожемяко будет зависеть от результатов выборов в Госдуму 2021 года, а также от шансов Дмитрия Медведева на президентское кресло.

«Что касается перспектив Кожемяко, то думаю, он своего потолка еще не достиг, однако сейчас ему укрепляться особенно некуда. Учитывая, что Кожемяко ассоциируется с премьер-министром Медведевым, как один из близких к нему глав субъектов, многое будет зависеть в его судьбе на этапе транзита власти 2021-2024 гг.», - считает Илья Гращенков.

Отметим, что Дмитрий Медведев считается одним из главных претендентов на президентское кресло. По мнению экспертов, это раскрученный политик с довольно неплохим рейтингом, около 36%, а также высоким аппаратным весом и определенными финансовыми и административными ресурсами. Однако его рейтинг может начать падать вместе с партией «Единая Россия», которую возглавляет премьер. Вероятно, поэтому федеральный центр уже начал реанимацию партии власти, а многие губернаторы возглавили региональные отделения. Губернатор Приморья Олег Кожемяко помимо этого вошел в Генеральный совет партии.

Напомним, что Олегу Кожемяко неоднократно пророчили уход из Приморья, в том числе с легкой руки президента Беларуси Александра Лукашенко, заявившего после личной встречи с приморским губернатором, что «большого человека ждет большое будущее». Разные источники в свое время прогнозировали ему то портфель министра, то место полпреда. Но, по мнению политологов, он «играет в долгую и нацелен на победу».

Светлана Алеутская