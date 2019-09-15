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О введении нового налога объявил Медведев

15 Сентябрь 2019, 16:15

Медведев

Стало известно, о каких «естественных причинах» роста налогообложения говорили власти. Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился прибавить еще один налог для граждан, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Ъ».

Медведев поручил Минфину внести в налоговый кодекс некоторые правки. Они касаются электронных сигарет, устройств для нагревания табака и подобных систем. Акциз, ввести который собираются власти в наступающем году, в очередной раз ударит по кошелькам простых граждан. Как иначе, если товар вырастет в цене, а покупать его потребители все-таки будут?

Именно об этом нововведении шла речь, когда политики заговорили про рост налоговой нагрузки в связи с «естественными» причинами, говорит профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Анастасия Туркова

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