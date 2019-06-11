Значительная часть россиян рада тому, что жители Донбасса получат российское гражданство, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики «Левада-центра» после проведения опроса.

Так, за выдачу российских паспортов гражданам Луганской и Донецкой народных республик высказались 70 процентов опрошенных российских граждан. Категорически против такой помощи братским народам проголосовали 22 процентов респондентов.

Несмотря на положительные отклики, 36 процентов граждан думают, что из-за появления новых граждан пострадает российский бюджет. При этом четверть опрошенных уверены: данный шаг позволит улучшить отношения с Украиной, а вот 22 процента наоборот считают: ничего хорошего из этого не выйдет.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 24 апреля подписал указ о выдаче паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке.

Екатерина Брязгунова