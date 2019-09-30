О здоровье сердца и нервной системы расскажут жителям Приморского края

Продлить здоровье сердца и защитить нервную систему смогут жители Приморья после пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца, сообщает DEITA.RU.

В ближайший четверг, 3 октября в администрации Приморского края расскажут собравшимся об оптимальной частоте проведения процедур ЭКГ и УЗИ сердца. Помимо этого, приморцы узнают, как уберечься от расстройств, про вред гипертонии, а также о профилактике сердечных заболеваний.

Информацию для жителей края расскажут специалисты департамента здравоохранения Приморья, краевой клинической больницы №2, отделения психопрофилактики Владивостокского клинико-диагностического центра, а также краевого центра медицинской профилактики.

Любой желающий может направить свой вопрос по теме на электронный адрес ministrdv@mail.ru до пяти часов вечера второго октября.

Одной из главных задач регионального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» стоит создание доступной специализированной помощи. Главным критерием оценки эффективности станет снижение смертности от болезней системы кровообращения. Работа реализуется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Напомним, директор департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов отметил, что в крае активно реализуются указ правительства России, об увеличении спортивной активности граждан. Так, к 2024 году не менее 55% жителей края должны быть вовлечены в занятия физической культурой и спортом.

Софья Корф