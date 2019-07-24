Стали известны новшества, которые ждут россиян в новом документе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил о том, что в электронных российских паспортах, первые образцы которых должны появиться уже в следующем году в "пилотных" регионах, будут содержаться инновационные чипы, позволяющие хранить в два раза большие объёмы данных, чем это позволяют уже существующие устройства.

По словам главы кабинета министров, властям ещё предстоит определить круг информации, которые должна содержаться внутри паспорта на этом чипе. Планируется, что на электронный носитель будет записан довольно большой объёма данных из различных сфер жизнедеятельности гражданина.

Также премьер отметил, что при использовании нового чипа будут использоваться самые передовые технологии шифрования данных.

Дмитрий Шевченко