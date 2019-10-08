Об инновациях и проблемах в области кардиологии рассказал кардиолог Приморского края

В рамках Всемирного Дня сердца журналист DEITA.RU побеседовал о вопросах кардиологии в Приморском крае с кандидатом медицинских наук, заведующей отделением кардиологии, краевой клинической больницы №2 Еленой Панченко.







- Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о методах работы с пациентами кардиологического отделения в Приморье.

- На сегодняшний день лечение каждой кардиологической болезни прописано в российских национальных рекомендациях, которые готовы получить законодательную силу в лечении. В каждой рекомендации лечение начинается с коррекции образа жизни. Без этого вопрос о том, чтобы сразу назначить таблетку, как правило, не рассматривается. Мы должны с пациентом сесть и по пунктам разложить весь его образ жизни, питание, курение. Например, отказ от курения должен быть стопроцентный. Кардиологических пациентов мы должны мотивировать на это. Беседа с каждым пациентом в отделении начинается с вопроса «Сколько Вы курите? Сколько сигарет в день, какой стаж курения?» и объясняем, почему и как от этого нужно отказаться. Реально подтверждено, что у курящих людей эффективность лекарственных препаратов в два раза меньше. По большому счёту, курящему пациенту приходится покупать и употреблять в два раза больше таблеток, для того, чтобы достичь определённого результата в лечении кардиологической болезни. Коррекция образа жизни – стопроцентная составляющая в формировании программы лечения любого сердечнососудистого заболевания.

- В Приморском крае наблюдается кадровый дефицит узких специалистов в области медицины. Какие меры предпринимаются для того, чтобы суметь охватить весь объём пациентов и оказать нужную помощь всем нуждающимся?

- Проблема труднодоступности врачебной помощи существует не только в Приморском крае. Много общаясь с коллегами, мы понимаем, что это общероссийская проблема, общегосударственная. Конечно же, у нас недостаточно не только кардиологов, но и практически всех врачей. Решается эта проблема очень сложно и трудно. При помощи образовательных медицинских программ студентов, ординаторов, выпускников вузов мотивируют таким образом, чтобы они сразу после окончания вуза ехали работать в край. Но это палка о двух концах - специалист, прежде всего, должен быть образован. Те моменты обучения в интернатуре и ординатуре, которые были доступны раньше, выпускали более качественных врачей, и специалист не боялся работать с пациентами.

Можно много говорить о вопросах образования. Однозначно – государство сейчас развернулось лицом к медицинским работникам, стало решать материальные и жилищные проблемы, но нюансов остаётся много. Средний возраст врачей сейчас, чего уж лукавить – от 50 до 60 лет, особенно узких специалистов. Во многих поликлиниках Владивостока средний возраст врачей – за 60. Здесь вопрос, конечно, общегосударственный и не только врачебного сообщества. Необходимо профориентировать, агитировать и заинтересовывать молодёжь, чтобы она становилась врачами. То есть в ближайшие несколько лет мы эту проблему никаким образом не решим.

- Часто ли пациенты пытаются спорить со специалистами, аргументируя свою позицию информацией, полученной из сети Интернет?

- Такое периодически происходит. Однако те ресурсы, которые доступны в интернете пациентам, это совсем непрофессиональные ресурсы. Как правило, это научно-популярные статьи, которые чаще всего датируются 2004-2005 годом и ранее. К сожалению, информация, которой они пытаются апеллировать и доказывать своё мнение, давным-давно устарела. Медицина развивается на сегодняшний день семимильными шагами, каждый год появляются новые препараты, всё более эффективные. Наша задача вместе с пациентом добродушно и согласованно составить план лечения и совместными усилиями добиться цели, которая стоит у лечения. Нужно понимать, что мы не раздаём здоровье, мы не дарим каждому здоровое сердце, мы помогаем составить программу активного и здорового долголетия, насколько это возможно.

- С интернетом стало яснее, а что можно сказать про ситуацию с рекламой по телевидению? Препаратам, которые рекомендуют с экрана телевизора, можно доверять?

- Я как кардиолог предпочла бы, чтобы государство с большей долей контроля относилось к такой рекламе, потому что зачастую, лекарства, которые рекламируются, они подойдут точно не всем пациентам. У нас сейчас больше половины пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями страдают от патологии почек, это не пиелонефрит и камни, это именно сосудистые патологии почек, как осложнение сердечнососудистых заболеваний. У таких пациентов повышается уровень калия, и им противопоказано назначение препаратов калия, магния. Таким образом, прежде чем принять любую таблетку, надо поговорить с врачом. У нас, к сожалению, вопрос консультации и назначения лечения принято решать с соседками, друзьями, бабушками, и так далее. В самом лучшем случае это фармацевт в аптеке, который может предложить клиенту препараты, которые он считает необходимыми. В вопросах рекламы я за жёсткий контроль тех препаратов, которые рекламируются.

- Значит существует необходимость изменить отношение населения к докторам в России?

- Наше следующее поколение нужно начинать воспитывать уже буквально с детского сада. Прививать навыки здорового образа жизни, сюда относится и борьба с курением, и тяга к спорту, и рациональное питание. Ещё было бы лучше начинать воспитание в семье с самого младенчества, но надо с кого-то начинать, поэтому и воспитание с детского сада уже будет успехом. У нас начисто отсутствуют навыки на сегодняшний день, наши пациенты приходят с ожиданием здоровья, которое ему подарят прямо сейчас. Развивать навыки здорового образа жизни нужно в первую очередь, второй вопрос – диспансеризация. На сегодняшний момент диспансеризации уделяют гораздо больше внимания, чем ещё несколько лет назад, но всё равно это недостаточная служба, и в силу дефицита врачей, и в силу удалённости и отсутствия. С моей точки зрения надо возвращать периодические медицинские осмотры, начиная со школы в том числе с разноплановыми специалистами.

- Не так давно стало известно о методах немедикаментозного лечения кардиологических заболеваний. Некоторые специалисты, достигшие определённого уровня в медицине, продвигают подобные способы лечения. Елена Анатольевна, как Вы оцените подобные методы?

- Соглашусь, есть много индивидуальных методик и подходов, мнений, которые озвучиваются в интернете. Я – врач государственного медицинского учреждения, аккредитованного на лечение. Существуют определённые обязательства перед нашими пациентами, поэтому в своём арсенале мы используем только те методы лечения, которые доказаны, разрешены и хорошо апробированы. Пациент всегда имеет право выбора, поэтому он может прийти ко мне, а может к специалисту с иными взглядами на лечение. Однако любые безмедикаментозные методы, на мой взгляд, допустимы только на ранних стадиях лечения того или иного заболевания, и скорее относятся к той же коррекции образа жизни. Сейчас уже можно оценить плоды нашей работы: пациенты, которых мы начинали лечить с учётом современных тенденций 20 лет назад, сегодня живут уже не 60 лет, а 78 лет женщины и 68 мужчины, то есть на 20 лет больше, чем это было совсем недавно.

- В России в текущее время активно продвигается тематика здорового образа жизни и занятий спортом. Однако, в погоне за модой, молодёжь может излишне усердно тренироваться. Существуют ли проблемы такого плана, что молодые люди по незнанию приобретают болезни сердца и сердечнососудистой системы? Что можно посоветовать начинающим спортсменам?

- Необходимо помнить, что во всем должна быть мера. Исходя из этого должно формироваться желание достичь какого-либо результата. Занятия профессиональным спортом и физкультура - это разные вещи, и там, и там есть свои плюсы и свои минусы. У нас есть пациенты, которые попадают «из спортзала», интенсивно занимающиеся. К сожалению, есть и спортсмены, которые погибали, злоупотребляя подобными вещами.

Здоровый образ жизни для нас – это аэробные физические нагрузки. Это монотонные физические нагрузки для улучшения утилизации кислорода, такие как ходьба, в том числе скандинавская, плаванье, езда на велосипеде. Это не рывковые, не силовые нагрузки, не тяжёлый спорт, и мы их рекомендуем всем пациентам, у которых есть риск получить сердечнососудистое заболевание, и пациентам, которые уже имеют заболевание. При этом подходы, к пациентам, разумеется, индивидуальные.

- В США и Европе активно используют смарт-часы, которые имеют функцию ЭКГ. Данные часы могут оперативно отправить информацию в экстренную службу спасения. Также они позволяют врачу получить данные ЭКГ без посещения пациентом клиники. Как сможете оценить подобное ноу-хау?

- К подобным гаджетам только позитивное отношение. Когда человек отдалён от врачебной помощи, для нас это было бы выходом. Вопрос только в дороговизне и в уровне финансирования медицины у нас и в США. Но тем не менее, в Европе уже гораздо чаще встречаются подобные новинки. Активно используется возможность дистанционного общения врача и пациента. Ничего плохого в этом нет, если у пациента есть возможность наладить с лечащим врачом ещё и такую связь, которая отправляет специалисту результаты ЭКГ, то мы только рады будем.

- Существует ли в Приморском крае практика общения со специалистами из других регионов?

- У нас на сегодняшний день не только между коллегами есть возможность связи, но в том числе и с серьёзными кардиологическими центрами - с Томском, с Хабаровском, с Новосибирском. В случаях обсуждения сложного пациента мы можем связаться и по скайпу, и организовать что-то вроде телемоста, представить пациента, представить его документацию и принять обоснованное решение эксперта со специалистами самого высокого уровня, если это нужно. Однако, чтобы пациент пришёл к кардиохирургической операции, данный путь человека начинает просто с участкового врача. Поэтому не устаём напоминать, что нужно вовремя обращаться. Сейчас врача рассматривают если не как друга, то как союзника в построении программы формирования здорового образа жизни. Зачастую в поликлинике на это не хватает времени, но так должно быть - мы корректируем образ жизни, вследствие чего жители Приморского края вовремя обследуются.

Отметим, что повышение рождаемости и снижение младенческой смертности – ключевые задачи двух нацпроектов - «Демография» и "Здравоохранение". В Приморье такая работа ведется в рамках госпрограммы «развитие здравоохранения Приморского края».

Софья Корф