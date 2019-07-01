Ночная прогулка с домашней собачкой превратилась в кошмар для жителя Владивостока, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик в Instagram.

Как пишут «Экипажи ДПС», возле 34-го дома в районе Нейбута бегает крупный взрослый кобель кавказской овчарки. Ошейника на собаке нет. Ночью мужчина вышел погулять со своей собакой, кавказец стал агрессивно нападать. Гражданину ничего не оставалось, как бегать вокруг припаркованного автомобиля в надежде спастись от агрессора.

Проблема бездомных собак существует не только в дальневосточной столице, но и во всех городах России. Нападение собак на детей и взрослых не редкость. Так, в апреле собака напала на 10-летнего ребенка во Владивостоке. Характер ран позволил лечиться мальчику дома. Однако, эта история и хорошим концом. Когда нападение заканчивается летальным исходом, тоже случается.

Екатерина Брязгунова