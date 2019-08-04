Опасность поджидает российских туристов в жарких странах, расположенных в районе экватора, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили представители Роспотребнадзора.

Так, во время отдыха в Евразии, Океании, Африки и Южной Америки можно подхватить местную инфекцию или какое-нибудь заболевание, вызванное паразитами. Заражение происходит чаще всего при употреблении грязной воды, недостаточно чистых продуктов. Кроме того, заболеть можно после того, как укусит кровососущее насекомое или при контакте с больным человеком, в том числе половым путем.

Многие заболевания очень тяжело подаются лечению и крайне опасны, отмечают в ведомстве.

Чтобы отпуск запомнился на долгие годы самыми радостными переживаниями, стоит мыть руки как можно чаще, пить только кипяченую или бутилированную воду, не кормить с рук животных, не носить одежду местных жителей.

Ранее DEITA.RU рассказывало о том, что россиянка отравилась во Вьетнаме и как нужно себя вести в подобной ситуации.

Екатерина Брязгунова