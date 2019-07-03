Об отключениях воды и электроснабжения третьего июля рассказали владивостокцам в МУПВ «ВПЭС» и Примводоканале, сообщает DEITA.RU.

Стоит приготовиться к отключению воды с 9:00 до 17:00 проживающим по следующим адресам: Кузнецова, 54в. Юмашева, 2-24, 26в. В 19:00 дадут воду тем, кто живет по адресу 50 лет ВЛКСМ, 26, 26а, 26б. Вилкова, 7.

По поводу отключения от электроснабжения и проведения плановых ремонтных работ МУПВ "ВПЭС" ничего не передает.

Анастасия Туркова