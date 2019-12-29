Об отличительной черте Путина рассказал его коллега

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о том, что он считает самой яркой чертой Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», молдавский лидер отметил то, что его «коллега» не наказывает никого, однако, не забывает об ошибках. Он добавил, что может обсудить с главой России любые вопросы, и они всегда быстро приходят к пониманию и компромиссу.

Кроме того, Додон отметил феноменальную память главного российского политика.

Отметим, что Владимир Путин неоднократно возглавлял списки самых влиятельных людей мира по версии различных изданий и исследований.

Напомним, ранее DEITA.RU писала о том, как Владимир Путин собирается встречать Новый год. Его пресс-секретарь рассказал о том, что президент предпочитает отмечать начало года в кругу близких и друзей. Кроме того, согласно опросам ВЦИОМ, Путин стал самым желанным гостем на российских застольях среди политиков.

Ранее в новом составе Совета по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России обнаружились фамилии дочерей Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу.

Александра Маслова