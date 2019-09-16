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Объединение России и Белоруссии пройдёт по плану

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Путин Лукашенко

Страны объединяться в Союзное государство, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсантъ".

Изданию стали доступны документы, в которых раскрываются некоторые детали готовящегося объединения России и Белоруссии в единое экономическое пространство.

Как отмечают источники газеты, плотная работа над документами по объединению началась между странами ещё в начале весны этого года. Также стоит напомнить, что ещё в 1999 году государства подписали договор о создании единого государства, однако широкого и масштабного воплощения он до сих пор так и не получил.

Однако, кажется, что лидеры страны в лице Владимира Путина и Александра Лукашенко решили возобновить давние договорённости и довести объединение до логического завершения.

В частности, отмечается, что уже разработаны планы по слиянию двух экономических систем, а также основные моменты законодательства. Также будет продумана и налоговая политика, а также работа таких органов, как таможня и платёжные системы и многих других аспектов жизнедеятельности Союзного государства.

Дмитрий Шевченко

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