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Обедненный уран замечен в порту
Об итогах проверки судна «Михаил Дудин» рассказали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и члены Общественного совета Росатома, сообщает DEITA.RU.
Как отмечает News.ru, при выгрузке обедненного урана с судна «Михаил Дудин» в порту Санкт-Петербурга у контейнера был зафиксирован радиационный фон на уровне 0,2 микрозиверта в час. Это означает, что показатели не превышены.
По словам председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Марии Щербаковой, фон рядом с контейнером на расстоянии чуть меньше метра был в 8 раз меньше, чем у «Медного всадника».
Как утверждает издание, обедненный уран ввозят в Россию не на захоронение, а на обогащение. Обогащенный уран поставляется на экспорт. Материал, остающийся после обогащения, переводится в химически безопасную форму оксида урана.
Ранее в Росатоме объяснили, что обедненный уран не входит в перечень радиоактивных отходов. Россия принимает его для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который затем вывозится обратно в Германию. А вторичные урановые хвосты, остающиеся после обогащения, используются в атомной промышленности.
Дмитрий Санников