В России меняют систему питания учеников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

Унификация школьных обедов началась в Хабаровске. Глава края Сергей Фургал, ознакомившись с ситуацией с детским питанием, решил инициировать приведение к единому объёму приёмы пищи во всех школьных учебных заведениях региона.

Заксобрание края поддержало губернатора и приняло соответствующий закон, благодаря которому все школьники начнут обедать по единому меню.

Теперь дети из малоимущих и многодетных семей будут питаться также, как и их более благополучные сверстники: отныне рацион учеников больше не будет зависеть от уровня доходов семьи.

Согласно новому закону, для обеспечения детского питания в школах вводится софинансирование расходов. Почти треть из них будет поступать из муниципального бюджета, а остальные 70% с небольшим - из бюджета региона.

Таким образом, если раньше на одного школьника выделялось 3100 рублей, то отныне будет 8100 рублей. В северных районах финансирование и вовсе увеличится с 4030 до 10 530 рублей.

Как отметил министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, питание для школьников во всех учреждениях будет одинаковым, однако конкретный состав меню каждая школа будет определять самостоятельно.

Пока неизвестно, как скоро подобный опыт начнут перенимать другие субъекты страны и будет ли он распространяться на другие регионы.

Дмитрий Шевченко