Улица Дальнего Востока открылась в нулевой день ВЭФ, сообщает DEITA.RU.

Более 14 площадок, где представлены регионы Дальнего Востока и министерства российского правительства, разместились на Университетской Набережной ДВФУ на острове Русский, открыл Улицу Дальнего Востока вице-премьер РФ и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Восточный экономический форум проходит на приморской земле в пятый раз, отметил он.

«В пятый раз мы вместе с вами создаем «Улицу Дальнего Востока». Мы создаем ее для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальней Восток и почему мы в него верим. На сегодня на Дальнем Востоке строятся сотни новых предприятий, более 600 млрд. рублей пришло в экономику, а это значит, что будут строиться новые школы, больницы, дороги, значит лучше будут жить люди», - подчеркнул в своей речи полпред президента.

Всего на площадке размещены павильоны всех регионов ДФО – 11 штук, есть павильоны представляющие министерство Природы, павильоны «Дальневосточный гектар», площадка для сумо и площадки, представляющие производственные холдинги страны.

Отметим, что в каждом из павильонов регионы представили то, чем гордятся жители: от производств до туристических объектов, от национальных блюд до творческих выступлений коллективов.

Напомним, что павильоны на Университетской Набережной возводят ежегодно к каждому форуму. На это тратятся бюджетные средства регионов, их стоимость начинается от 30 млн рублей.

Иван Крышан