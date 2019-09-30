Объекты и системы ЖКХ Приморского края на 94,6% готовы к зимнему периоду

Вице-губернатор Приморского края Елена Александровна Пархоменко в интервью DEITA.RU рассказала о текущей готовности коммунальных систем к зиме, о влиянии тайфунов на объекты ЖКХ, а также о готовности приморцев перейти на новую систему сбора мусора.

- Елена Александровна, расскажите пожалуйста, какая работа проводится ежегодно для определения фронта работ систем теплоснабжения?

Ежегодно выходит документ, который регламентирует мероприятия по подготовке, и утверждает состав штаба. Далее штаб формирует план своей работы, и примерно к концу текущего отопительного сезона выявляются те мероприятия, которые необходимо дополнительно включить в межотопительный сезон. Так, по завершению отопительного сезона проводятся испытания, которые выявляют дефекты и технологические нарушения текущего сезона и на каждом объекте в каждом муниципалитете края разрабатывается план дальнейших мероприятий.

По результатам подготовительных мероприятий осуществляется паспортизация всех объектов соцкультбыта, жилого фонда и всех объектов коммунальной инфраструктуры, теплосетевого хозяйства и котельных. Как результат общего мониторинга осуществляется выдача паспортов готовности, которые в ноябре получает каждое из муниципальных образований.

- На каком этапе сейчас находятся инженерные системы края, предназначенные для подачи тепла в учреждения и жилые дома Приморья?

Если рассматривать готовность объектов соцкультбыта к зимнему периоду – то максимальный срок для этого – середина сентября. Все объекты соцкультбыта – детские сады, школы, дома культуры должны быть готовы к тому, чтобы их паспортизировали. Таких объектов в Приморском крае 1695, на сегодняшний момент 99,2% готовы к зиме.

Наравне с объектами соцкультбыта готовится и жилищный фонд, который состоит из 12 065 многоквартирных домов Приморского края. Текущая ситуация показывает готовность жилищного фонда к зиме на 98,15%.

Также готовность котельных составляет 89% из 851 объекта. Помимо этого, завершаются мероприятия по ремонтной программе во Владивостоке, Дальнереченском районе и его центре, Уссурийске, Фокино, Кавалеровском, Пограничном, Хасанском, Хорольском, Чугуевском, Шкотовском и Яковлевском районах.

Если говорить о теплосетевом хозяйстве, то из 2284 километров тепловых сетей подготовлено 94,5%. Помимо этого, 93,3% из 4522 километров сетей водоснабжения также готово к зиме. Что касается сетей водоотведения, из 2776 км подготовлено 94%. Общий процент готовности всех объектов и систем жилищно-коммунальной сферы Приморского края составляет 94,6%.

- Какие основные проблемы можно выделить при подготовке к зимнему периоду?

Существует такая проблема, как кассовые разрывы у предприятий коммунальной сферы. Потребители как правило оплачивают теплоснабжение только в отопительный сезон. В летний период же, когда нужно приобретать топливо, предприятия неминуемо сталкиваются с проблематикой финансовых средств на закупку топлива.

- Какие решения предпринимаются Администрацией Приморского края?

Зная эти ситуации, мы конечно заранее беспокоимся о том, чтобы были разыграны конкурсы на приобретение топлива не в летний период, а гораздо раньше, чтобы топливо поставлялось летом, и не было проблем с запасом.

Поэтому для краевых властей самой главной задачей наравне с подготовкой хозяйства является накопление топлива. Правительством было принято распоряжение о наделении «Роснефти» статусом единственного поставщика, что позволило заключать договоры поставки нефтепродуктов. Мера позволяет приобретать топливо непосредственно у производителя, исключая посредников-перекупщиков. Соответсвенно снижается стоимость данного топлива. При этом, «Роснефть», как наш единый поставщик даёт возможность в каких-то моментах отсрочить платёж, это также помогает нам запастить необходимым количеством.

В этом году Примтеплоэнерго также заключило очередные контракты с «Роснефтью» на поставку топлива, которое является необходимым запасом для начала отопительного сезона. На сегодняшний момент у нас накоплено более 55 тысяч тонн мазута, и 1726 тонн дизельного топлива. Данные показатели превышают норму запаса более чем на 10%.

- Какое влияние Приморские тайфуны оказали на объекты теплоснабжения в этом году, какой урон стихийное бедствие нанесло системам?

Тайфуны – страшное испытание для всех и работников сферы ЖКХ в первую очередь. Потому что идёт подготовка объектов, и ремонты. Из-за стихии могут быть отсрочены предзимние мероприятия, замена электросетей, например, траншеи залиты водой, её необходимо откачивать. На посёлок Славянка Хасанского района тайфуны оказали сильное влияние. Для ликвидации последствий была привлечена дополнительная техника для откачки воды, потому что водой были заполнены траншеи и тепловые камеры, объекты, которые были на реконструкции. В таких моментах требуются дополнительные средства и трудовые силы. Подобные моменты можно обозначить как трудности, ущерба же выявлено не было.

Ни один из объектов тепло- и водоснабжения не пострадал от тайфунов, потому что электротехническое оборудование, которое могло пострадать в первую очередь при затоплении, было демонтировано на ряде объектов, в тех районах, где был объявлен ЧС. Оборудование уцелело и уже смонтировано обратно. Никакого ущерба мы не выявляем, всё планомерно готовится к зиме.

- Елена Александровна, расскажите пожалуйста о грядущих изменениях в сфере утилизации мусора?

Основные задачи проекта – до конца 2024 года обеспечить обработку и сортировку не менее 60% всех коммунальных отходов, и утилизацию не менее 13%. Это достаточно высокие показатели. Во всём Приморском крае необходимо организовать сортировочные станции. Администрация края уже предположила, в каких местах можно будет их расположить.

Был проведён конкурс и выбран региональный оператор, им стало Краевое государственное унитарное предприятие. Конечно, администрация края готовилась к такому сценарию. Уже выделены средства из краевого бюджета в размере 212 млн рублей на закупку спецтехники для оператора, на обустройство полигона, в том числе на ремонт сортировочных линий, которые позволяют нам оптимизировать этот процесс.

Создание единого оператора позволит избежать несанкционированных свалок мусора и явления недобросовестных перевозчиков. Оплату работы перевозчика оператор будет производить по факту сдачи отходов на полигон.

В перспективе мы хотим ввести раздельный сбор мусора, наше население уже к этому готово. Мы видим, как люди активно принимают участие в акциях по раздельному сбору мусора. За два часа 800 человек пожелало принять участие в акции! Молодёжь ответственно подходит к вопросу, все современные и понимают, что это – наша природа и наше будущее.

- Какие решения относительно раздельного сбора отходов ждут дома с мусоропроводами в подъездах? Планируется ли внедрение современных автоматов по сбору пластиковых бутылок, например?

К сожалению, таких технических решений для домов с мусоропроводом не существует. Необходимо устанавливать отдельные контейнерные площадки для таких домов, чтобы дать возможность жильцам участвовать в раздельном сборе мусора. Для этого нужно будет отдельно собирать сухой и влажный мусор, бросая в мусоропровод лишь последний – бытовые, пищевые отходы. Сухие отходы нужно будет отдельно формировать и выкидывать в спецконтейнеры.

Что касается автоматов по приёму пластика – однозначно, нечто подобное предприниматься будет. Однако это не бюджетные деньги, это больше бизнес проекты. Мы будем искать партнёров, которые готовы ставить подобные автоматы.

Софья Корф