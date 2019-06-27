Объекты культурного наследия могут разрешить безвозмездно отдавать в пользование, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Федеральные органы власти могут получить такое право – законопроект принят во втором чтении. Список организаций, которым могут отдать в пользование объекты культурного наследия, таким образом, расширился.

Также в данный список попали региональные органы госвласти, органы местного самоуправления; ассоциации, ответственные за сохранение объектов культурного наследия и некоторые фонды, созданные по указу и распоряжениям Президента РФ.

Анастасия Туркова