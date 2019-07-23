Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по экономической политике и собственности поддержали предложение краевой администрации передать в концессию частному инвестору объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЗАТО Фокино, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Инициатором заключения соглашения выступила компания "ИКС Фокино", а его основным предметом является модернизация объектов теплоснабжения в ЗАТО Фокино. Планируется, что в рамках концессии к 2023 году будут построены две блочно-модульные газовые котельные в поселке Дунай мощностью 18 мегаватт и в городе Фокино мощностью 50 мегаватт. Параллельно будут вестись работы по установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах, осуществляться реконструкция центральных тепловых пунктов и проводиться замена тепловых сетей, износ которых в муниципальном образовании достигает 90 процентов.



Концессионеру будет передано имущество остаточной стоимостью 50,7 млн рублей. Срок соглашения составит 25 лет, а общий размер капитальных вложений – 2,7 млрд рублей. Помимо средств инвестора для реализации проекта предполагается привлечь финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 300 млн рублей.



Главной целью заключения концессионного соглашения является повышение надежности и качества услуг теплоснабжения на территории ЗАТО Фокино, а также организация в муниципальном образовании горячего водоснабжения в межотопительный период. Кроме того, в результате модернизации с 28,8 до 11,8 процентов будут снижены потери тепловой энергии, на 22 тыс. тонн сокращено потребление дорогостоящего мазута, покупка которого компенсируется теплоснабжающим предприятиям из краевого бюджета, и осуществлен переход на новый вид топлива – газ.



Депутаты Законодательного Собрания отметили, что такая инициатива может стать одним из способов решения проблем многолетнего недофинансирования жилищно-коммунального хозяйства. В то же время возникло много вопросов к компании, выступившей инициатором концессионного соглашения, и экономическому эффекту, который будет достигнут в результате его заключения.

В перспективе реализация мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, позволит снизить расходы краевого бюджета в части возмещения затрат на приобретение топлива и разницу в тарифах. "Если сегодня мы выплачиваем Примтеплоэнерго около 500 млн рублей субсидий на разницу в стоимости топлива и тарифа, то инвестор будет получать субсидию только на тарифную составляющую. В 2020 году она составит 445 млн рублей и с каждым годом будет только уменьшаться. Например, в 2022 году – 347 млн рублей, а в 2027-м – 214 млн рублей. Как только генерация перейдет на газ, экономика получит ощутимый эффект", - пояснила Елена Пархоменко. Кроме того, инвестор возьмет на себя расходы на модернизацию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Фокино.

«Надеемся, что для бюджета Приморского края и жителей Фокино это будет выгодное и правильное решение, в результате которого удастся сократить бюджетные расходы, снизить количество аварий на сетях и объектах теплоснабжения и горячего водоснабжения, уменьшить стоимость услуг для населения, - Подписание концессионного соглашения намечено на конец августа, и новый отопительный сезон уже будет проходить при вложении средств и под руководством новой компании. Поэтому в течение следующего полугода станет понятно, насколько инвестор справляется со взятыми на себя обязательствами, -- отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко.



По итогам обсуждения депутаты решили рекомендовать Законодательному Собранию согласовать решение администрации края о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые расположены в границах ЗАТО Фокино. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании краевого парламента 24 июля.

Дмитрий Санников