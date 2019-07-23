Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по экономической политике и собственности поддержали предложение краевой администрации передать в концессию частному инвестору объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЗАТО Фокино, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.
Инициатором заключения соглашения выступила компания
"ИКС Фокино", а его основным предметом является модернизация объектов
теплоснабжения в ЗАТО Фокино. Планируется, что в рамках концессии к 2023 году
будут построены две блочно-модульные газовые котельные в поселке Дунай
мощностью 18 мегаватт и в городе Фокино мощностью 50 мегаватт. Параллельно
будут вестись работы по установке индивидуальных тепловых пунктов в
многоквартирных жилых домах, осуществляться реконструкция центральных тепловых
пунктов и проводиться замена тепловых сетей, износ которых в муниципальном
образовании достигает 90 процентов.
Концессионеру будет передано имущество остаточной стоимостью 50,7 млн рублей. Срок соглашения составит 25 лет, а общий размер капитальных вложений – 2,7 млрд рублей. Помимо средств инвестора для реализации проекта предполагается привлечь финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 300 млн рублей.
Главной целью заключения концессионного соглашения является повышение надежности и качества услуг теплоснабжения на территории ЗАТО Фокино, а также организация в муниципальном образовании горячего водоснабжения в межотопительный период. Кроме того, в результате модернизации с 28,8 до 11,8 процентов будут снижены потери тепловой энергии, на 22 тыс. тонн сокращено потребление дорогостоящего мазута, покупка которого компенсируется теплоснабжающим предприятиям из краевого бюджета, и осуществлен переход на новый вид топлива – газ.
Депутаты Законодательного Собрания отметили, что такая инициатива может стать одним из способов решения проблем многолетнего недофинансирования жилищно-коммунального хозяйства. В то же время возникло много вопросов к компании, выступившей инициатором концессионного соглашения, и экономическому эффекту, который будет достигнут в результате его заключения.
В перспективе реализация мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, позволит снизить расходы краевого бюджета в части возмещения затрат на приобретение топлива и разницу в тарифах. "Если сегодня мы выплачиваем Примтеплоэнерго около 500 млн рублей субсидий на разницу в стоимости топлива и тарифа, то инвестор будет получать субсидию только на тарифную составляющую. В 2020 году она составит 445 млн рублей и с каждым годом будет только уменьшаться. Например, в 2022 году – 347 млн рублей, а в 2027-м – 214 млн рублей. Как только генерация перейдет на газ, экономика получит ощутимый эффект", - пояснила Елена Пархоменко. Кроме того, инвестор возьмет на себя расходы на модернизацию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Фокино.
«Надеемся, что для бюджета Приморского края и
жителей Фокино это будет выгодное и правильное решение, в результате которого
удастся сократить бюджетные расходы, снизить количество аварий на сетях и
объектах теплоснабжения и горячего водоснабжения, уменьшить стоимость услуг для
населения, - Подписание концессионного соглашения намечено на конец августа, и
новый отопительный сезон уже будет проходить при вложении средств и под
руководством новой компании. Поэтому в течение следующего полугода станет
понятно, насколько инвестор справляется со взятыми на себя обязательствами, --
отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей
Ищенко.
По итогам обсуждения депутаты решили рекомендовать Законодательному Собранию согласовать решение администрации края о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые расположены в границах ЗАТО Фокино. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании краевого парламента 24 июля.