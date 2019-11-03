Объем суточного потребления соли установлен в России

Минздрав установил новый уровень суточного потребления соли, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, суточная норма потребления соли не должна превышать пяти граммов.

На сегодняшний день значительная часть россиян потребляет в один или даже два раза больше соли, чем необходимо организму. Из-за этого у граждан может наблюдаться повышенное артериальное давление. Это может в последствии привести к инфарктам и инсультам.

Как пишет РИА ФАН, лучший метод сократить потребление соли — полностью отказаться от соленых закусок и различных соусов. При приготовлении еду следует класть значительно меньше соли.

Екатерина Брязгунова