Обещавший построить мост во Владивостоке депутат покинул пост

В среду, 29 января, теперь уже бывший депутат Заксобрания Евгений Костюков сложил полномочия, сообщает DEITA.RU.

Накануне, 28 января, депутат принес на рассмотрение соответствующее заявление. Официальная версия говорит, что написано оно была «по собственному желанию». Отметим, что в работе комитета Костюков не числился с марта прошлого года – с этих пор его разыскивают федералы. Ранее в его хабаровских компаниях уже проходил ряд обысков.

В Заксобрании депутат с 2019 года. Одним из его обещаний перед избранием стало строительство моста от Гамарника до Бородинской в районе Второй Речки.

По прогнозам экспертов, вакантный пост депутата останется таковым до осени 2021 года, так как допвыборы, которые могли бы проводиться в это время, не назначены.

Костюков стал третьим депутатом, сложившим свои полномочия. Ранее мандата лишился Валерий Кан, затем Руслан Маконов получил срок за мошенничество.

Александра Маслова