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Обесточенный город: весь Арсеньев остался без электричества

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Масштабная авария оставила без электроэнергии жителей города Арсеньева

Из-за отключения двух подстанций без света в ночь на 2 февраля остались практически все 54 тысяч жителей Арсеньева в Приморье, сообщает DEITA.RU по данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Вечером 1 февраля на подстанции "Арсеньев-2" отключилась высоковольтная линия «Арсеньев-2 - Молодежная – Чугуевка», были обесточены подстанции "Молодежная" и "Чугуевка". Из-за этого без электроснабжения оставались 53,7 тыс. жителей города Арсеньев и предприятия промышленности. Позже по резервным линиям для части потребителей напряжение подали, сократив число остававшихся без света до 17,7 тыс. человек.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, под утро 2 февраля электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.

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