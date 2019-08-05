Объехать пробку на региональной трассе Находка — Владивосток оказалось весьма дорогим удовольствием в воскресенье, 4 августа, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцам, авария случилась перед Большим камнем, в сторону Артема. Toyota Crown выезжал на встречную полосу, пытаясь объехать пробку, и столкнулся с Toyota Filder, который объезжал яму в своей полосе.

Машины получили серьезные повреждения, судя по характеру которых ремонт транспортных средств обойдется дорого. О пострадавших на данный момент не сообщалось.

Напомним, около 17 часов в воскресенье трассу Находка — Артем сковала многокилометровая пробка. Автомобилисты толкались в заторе, скорость которого варьировалась от трех до семи километров в час, до 23-х часов.

Екатерина Брязгунова



