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Объездную трассу откроют вечером
Движение по дороге «Седанка - Патрокл» планируется открыть к 17 часам 18 ноября, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.
Как информируют специалисты городского штаба по ликвидации последствий снегопада, в эти часы на трассе «Седанка – Патрокл» продолжают работать 10 единиц техники – автогрейдеры и машины с отвалами. После завершения работ этот участок дополнительно будет обработан жидкими химреагентами, после чего движение автомобилей будет открыто.
В настоящее время временно ограничено движение на автодороге «Седанка – Патрокл». Также закрыт въезд в город Владивосток для большегрузного транспорта на 22 км автодороги «Артем - Находка - Порт Восточный», а также на участке автодороги «Подъезд к Владивостоку от автодороги Хабаровск – Владивосток» (район КП №2).
Дмитрий Санников