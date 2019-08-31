В России предлагают ограничить для автолюбителей не только обгоны, но и перестроения, сообщает DEITA.RU. Соответствующие рекомендации уже появились на официальном интернет-ресурсе Министерства транспорта РФ.

В рекомендациях не только приведены запреты на обгон и перестроение, но и указаны новые нормативы по установке дорожных камер, а также новые ограничения скорости для автомобилей.

Отмечается, что обновленные камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения будут выявлять сразу 15 нарушений, в том числе не включенный днем ближний свет и даже непропуск пешеходов на зебре.

Что касается проезда пешеходных переходов, то планируется ограничить скорость движения на них до 40–60 километров в час, а на двухполосных дорогах шириной менее семи метров будет запрещен обгон. При этом его запретят не только на самой трассе, но и на подъезде к ней за полкилометра.

Ранее прошла информация, что новые дорожные камеры в Великобритании научатся выявлять нарушения громкости при движении автомобиля. Такое решение было принято властями после многочисленных жалоб фермеров на грохот автомобилей.

Екатерина Брязгунова