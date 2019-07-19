У вас есть три шанса обогнать тихоходно е транспортное средство даже через сплошную, не получив при этом штраф, сообщает DEITA.RU.

Обгон возможен, если на ТС есть знак. Не важно, что вы видите перед собой трактор или комбайн, который едва плетется: если знака нет – обгонять нельзя. В противном случае – смело обгоняйте.

Можно ли обогнать, если сплошная слева? Можно только при условии, что скорость тихохода меньше 30 километров в час.

Регистратор – включите его. Пусть будет доказательство того, что транспортное средство действительно имело знак и ехало на скорости ниже тридцатки.

Эти три фактора позволял вам ехать по своим делам, спокойно обгоняя тихоходы

Анастасия Туркова