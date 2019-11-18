Обиделся ли Кремль на слова Лукашенко, сказали журналистам

Президент Белоруссии заявил о невыгодности отношений с Москвой, сообщает DEITA.RU.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко прокомментировал новые условия дорожной карты интеграции с Россией. В частности, президент соседней страны заявил, что Москва каждый год подсовывает Минску новые, менее выгодные условия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко. По его словам, Кремль, безусловно, обратил внимание на эмоциональность и подбор слов Лукашенко. Однако Москва все еще верит в незыблемость отношений с Белоруссией.

Елена Миронова