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Обиделся ли Кремль на слова Лукашенко, сказали журналистам
Президент Белоруссии заявил о невыгодности отношений с Москвой,
сообщает DEITA.RU.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко прокомментировал новые условия дорожной карты интеграции с Россией. В частности, президент соседней страны заявил, что Москва каждый год подсовывает Минску новые, менее выгодные условия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко. По его словам, Кремль, безусловно, обратил внимание на эмоциональность и подбор слов Лукашенко. Однако Москва все еще верит в незыблемость отношений с Белоруссией.
Елена Миронова
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