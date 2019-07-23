Россиян возмущают высокие пенсии властей. После того как продлили пенсионный возраст, главной задачей жителей стало – дожить до неё. Если средняя пенсия у обычного смертного чуть меньше 15 тысяч рублей, то к 2024 году, она может возрасти до 20 тысяч, всё благодаря пенсионной реформе, сообщает DEITA.RU.

Но далеко не все жители оценили возможность «накопить на безбедную старость». Камчатка бунтовала несколько раз. Сначала против повышения пенсионного возраста, затем против повышенных пенсий чиновников.

Как пишет «Свободная пресса», пенсии в Омской области космические. Правда, только для госслужащих. В этом году на них потратят около 180 миллионов рублей.

В Воронежской области жить хорошо, 202 миллиона пойдут на оплату заслуженных пенсий, но тоже бывших госслужащих, сообщают представители местного Минтруда.

А зарплата жителей в среднем 33 600 рублей. Но по статистике, зарплата у 50 процентов работников крупных и средних предприятиях меньше 34 335 рублей, сообщает Росстат.

Новогодний подарок – закон об особых пенсионных выплатах чиновникам Воронежской области, приняли в декабре 2014 года. По нему чиновники получают пожизненную доплату к пенсии. Денежный бонус составляет 75 процентов от среднего заработка за последние полгода работы.

По данным местных СМИ, бывший вице-губернатор Геннадий Макин, получает пожизненную выплату в размере 366 тысяч рублей.

Получается, пока одни пенсионеры живут на всю катушку, ни в чём себе не отказывая, другие работают, что копейку лишнюю вложить в свою старость.

Екатерина Кононенко