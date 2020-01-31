Обиженный альфонс отправится в суд после мести бывшей

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Мужчина выложил в сеть интимные фото девушки

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинение по делу 43-летнего безработного, который решил отомстить своей бывшей подруге незаконным способом, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в ведомстве, уроженец Псковской области проживал в Петербурге, где познакомился и начал отношения с жительницей Камчатки, которая прилетела в северную столицу в отпуск.

Некоторое время между парой были отношения на расстоянии, после чего мужчина переехал к своей возлюбленной на Камчатку, желая устроится моряком.

После приезда фигурант долгое время нигде не работал, жил в квартире полностью содержащей его девушки и злоупотреблял алкоголем.

Позже камчадалка предложила ему расстаться и покинуть ее жилье. Мужчина пытался «сохранить отношения», угрожая девушке выложить в сеть ее интимные фото.

После того, как они все-таки расстались, мужчина создал аккаунт в социальной сети от имени девушки, где выкладывал ее откровенные фото, и рассылал подписчикам фото более откровенного содержания.

«Таким образом, он нарушил право на неприкосновенность частной, личной жизни человека, которые гарантирует Конституция», - подчеркивают в прокуратуре.

В ходе следствия мужчина выражал свою обиду на девушку, жалуясь на то, что «с ним нельзя так обращаться», и считал ее отношение к себе несправедливым.

По статье ему грозит до двух лет тюрьмы. Дело рассмотрят в суде. 

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