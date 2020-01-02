Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком

Житель Саратова открыл огонь по мимо проезжающему автомобилю за отказ уступить ему дорогу. В машине на тот момент находилась семья с маленьким ребенком, сообщает DEITA.RU.

По сообщению полиции Саратова, неадекватный водитель был оперативно остановлен и задержан сотрудниками ближайшего поста ГИБДД.

Восстанавливая хронологию событий сотрудники городских правоохранительных органов выяснили, что стрелявший является студентом одного из университетов Саратова. Причина неадекватного поведения молодого человека была сокрыта в банальной обиде на водителя расстрелянного авто, который не уступил дорогу ТС студента.

Отмечается, что в салоне авто пострадавшего водителя находились жена и маленький ребенок. Семья возвращалась домой из магазина. На одном из перекрестков глава семейства по невнимательности не уступил проезд авто с приоритетом и тем самым задел самолюбие студента. Сначала разозленный саратовец начал преследовать машину с семьей, а позже открыл по ним огонь из пистолета.

«Медицинская помощь понадобилась только супруге пострадавшего водителя. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Проводится проверка по факту случившегося», - сообщили в городской полиции.

Екатерина Цой