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Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
Житель Саратова открыл огонь по мимо проезжающему автомобилю за отказ уступить ему дорогу. В машине на тот момент находилась семья с маленьким ребенком, сообщает DEITA.RU.
По сообщению полиции Саратова, неадекватный водитель был оперативно остановлен и задержан сотрудниками ближайшего поста ГИБДД.
Восстанавливая хронологию событий сотрудники городских правоохранительных органов выяснили, что стрелявший является студентом одного из университетов Саратова. Причина неадекватного поведения молодого человека была сокрыта в банальной обиде на водителя расстрелянного авто, который не уступил дорогу ТС студента.
Отмечается, что в салоне авто пострадавшего водителя находились жена и маленький ребенок. Семья возвращалась домой из магазина. На одном из перекрестков глава семейства по невнимательности не уступил проезд авто с приоритетом и тем самым задел самолюбие студента. Сначала разозленный саратовец начал преследовать машину с семьей, а позже открыл по ним огонь из пистолета.
«Медицинская помощь понадобилась только супруге пострадавшего водителя. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Проводится проверка по факту случившегося», - сообщили в городской полиции.
Екатерина Цой