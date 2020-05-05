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Облачность и дождь – синоптики о погоде в Приморье
Во Владивостоке к вечеру усилится ветер
Погода в Приморье, согласно прогнозу на 5 мая, будет достаточно ровной и стабильной, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили специалисты портала «Примпогода», в этот день на большей части края установится достаточно теплая погода – днем будет от 8 до 20 градусов тепла, в ночные часы – от 2 до 7 градусов выше нулевой отметки.
Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидается переменная облачность, ветер южный умеренный. К вечеру в приморской столице ветер, скорее всего, изрядно усилится.
Температурные колебания составят от 14 до 17 градусов в течение дня.
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