Облачность и дождь – синоптики о погоде в Приморье

Погода в Приморье, согласно прогнозу на 5 мая, будет достаточно ровной и стабильной, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили специалисты портала «Примпогода», в этот день на большей части края установится достаточно теплая погода – днем будет от 8 до 20 градусов тепла, в ночные часы – от 2 до 7 градусов выше нулевой отметки.

Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидается переменная облачность, ветер южный умеренный. К вечеру в приморской столице ветер, скорее всего, изрядно усилится.

Температурные колебания составят от 14 до 17 градусов в течение дня.