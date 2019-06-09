Погода на выходных в Приморском крае предстоит дождливая, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Примпогоду.

Переменная облачность с несильными и недолгими дождями, туманно- именно так обрисовали синоптики ночь с пятницы на воскресенье и субботний день. Температура воздуха ночью – восемь – тринадцать градусов, днем – до двадцати семи градусов. Ветер не сильный: от шести до одиннадцати метров в секунду.

Что касается ночи с субботы на воскресенье и воскресного дня – тут снова ожидается облачность, небольшие дожди временами, туманы. Около семи – двенадцати градусов тепла в ночное время и до двадцати восьми градусов – в дневное, 9 июня. Ветер от трех метров в секунду ночью усилится до одиннадцати днем.

Анастасия Туркова