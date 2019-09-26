Обладателям дальневосточного гектара позволят готовить лес

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края для участников программы «Дальневосточный гектар» в регионе установили повышенный норматив заготовки древесины для строительства индивидуального жилого дома, сообщает DEITA.RU.



Изменения подготовлены в целях исполнения поручений полпреда президента Юрия Трутнева о развитии деревянного домостроения в субъектах Дальневосточного федерального округа. Также корректировка закона позволит расширить меры государственной поддержки, которыми могут воспользоваться участники программы "Дальневосточный гектар".

В соответствии с принятым законопроектом граждане, получившие в пользование дальневосточный гектар, смогут заготовить для строительства индивидуального жилого дома 200 кубометров деловой древесины хвойных и мягких лиственных пород. При этом повышенный норматив установлен для тех участников программы, которые в качестве вида разрешенного использования земельного участка выбрали индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, рассчитывать на получение древесины в увеличенном объеме можно будет в том случае, если получатель дальневосточного гектара ранее не воспользовался правом заготовки древесины для возведения дома, установленным краевым законодательством.



Проектом закона также предусмотрено наличие договора подряда на строительство индивидуального жилого дома, который получатель дальневосточного гектара должен заключить с лесоперерабатывающей организацией и предоставить в КГУП "Приморское лесничество". Причем такой документ обязательно должен содержать положения о переработке древесины, полученной гражданином для собственных нужд.



В целях реализации новой меры господдержки для участников программы "Дальневосточный гектар" органы исполнительной власти края должны будут принять ряд подзаконных актов. В частности, необходимо будет утвердить типовую форму договора подряда на строительство индивидуального дома, а также порядок подачи и рассмотрения заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.



«Принятый законопроект облегчает получателям дальневосточных гектаров постройку дома. Благодаря установлению повышенного норматива заготовки древесины стоимость домокомплекта для участников программы будет значительно меньше, чем на рынке. В финансовом плане это хорошая поддержка», - отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

Дмитрий Санников