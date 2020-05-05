Новости
Облака и туман – прогноз на приморскую среду
5 Май 2020, 17:45
Регионы могут не платить по бюджетным кредитам – Кабмин
5 Май 2020, 17:15
Сбербанк продлевает отмену комиссии за одну из услуг
5 Май 2020, 16:45
Новое расписание электричек появилось для приморских дачников
5 Май 2020, 16:15
Алкоголь перестанут продавать в жилых домах с 5 мая
5 Май 2020, 15:45
«ДОМ.РФ» продает земли на Академгородке во Владивостоке
5 Май 2020, 15:15
Будут следить: Кожемяко сделал заявление по масочному режиму
5 Май 2020, 14:39
Салют Победы во Владивостоке перенесли
5 Май 2020, 14:05
Облака и туман – прогноз на приморскую среду
Такая погода продержится вплоть до выходных дней
В среду, 6 мая, в Приморье останется довольно облачная погода с умеренным ветром, сообщает ИА DEITA.RU.
Так, согласно данным портала «Примпогода», во Владивостоке будет от 8 до 15 градусов, почти не будет ветра. Скорее всего, будет довольно сухо – только с утра возможен небольшой дождь с вероятностью 20%.
В целом на территории региона сохранится переменная облачность, в отдельных районах температура поднимется до +20 градусов. К вечеру ветер будет усиливаться.
Напомним, что такая погода обещает продлится вплоть до субботы, 9 мая, когда синоптики обещают дождь.