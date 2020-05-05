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Облака и туман – прогноз на приморскую среду

Остров Русский, акватория, небо, облака, вечер

Такая погода продержится вплоть до выходных дней

В среду, 6 мая, в Приморье останется довольно облачная погода с умеренным ветром, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, согласно данным портала «Примпогода», во Владивостоке будет от 8 до 15 градусов, почти не будет ветра. Скорее всего, будет довольно сухо – только с утра возможен небольшой дождь с вероятностью 20%.

В целом на территории региона сохранится переменная облачность, в отдельных районах температура поднимется до +20 градусов. К вечеру ветер будет усиливаться.

Напомним, что такая погода обещает продлится вплоть до субботы, 9 мая, когда синоптики обещают дождь. 

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