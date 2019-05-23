В Еврейской автономии незаконно отключены от электроэнергии два медицинских учреждения — ОГКУЗ «Инфекционная больница» и ОГБУ «Психоневрологический интернат», сообщает DEITA.RU. По данному факту региональная прокуратура инициировала проверку.

Как рассказали в ведомстве, некогда ПАО «ДЭК» в лице «Энергосбыт ЕАО» заключило договор электроснабжения с компанией «Облэнергоремонт», которая и имеет огромную задолженность перед поставщиком. В связи с этим 15 мая представители ДЭК приняли решение ограничить подачу электроэнергии в котельных двух медучреждений, однако не уведомили об этом в установленном законом порядке. При этом во время отключений не учли того, что подобные учреждения отсекаются от электроэнергии в особом порядке.

В настоящее время подача электрической энергии на котельные ОГКУЗ «Инфекционная больница» и ОГБУ «Психоневрологический интернат» возобновлена.

Екатерина Брязгунова