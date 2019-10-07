Облава на тонированные авто проходит в регионе

В Приморье привлечены к ответственности свыше 12 тысяч водителей тонированных автомашин, сообщили DEITA.RU в УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, с начала 2019 года в Приморском крае выявлено 12 тысяч 44 затонированных автомобилей. Водители автомашин привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Напомним, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Помимо этого водитель обязан устранить на месте обстоятельства, способствующие совершению административного правонарушения (снять тонировку). В случае отказа либо отсутствия возможности устранения изменений, внесенных в транспортное средство на месте выявления нарушения, водителю выдается Требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. Дополнительно водителю доводится информация о том, что, в случае неявки на осмотр в подразделение Госавтоинспекции в течение указанного времени, регистрация данного транспортного средства будет прекращена (аннулирована) в соответствии с действующим законодательством, как не соответствующего требованиям безопасности дорожного движения.

При невыполнении требования об устранении нарушения сотрудники Госавтоинспекции привлекают водителей к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мера ответственности определяется по результатам судебного рассмотрения и, как правило, выражается в административном аресте на срок до пятнадцати суток.

Использование съемной «тонировки» также расценивается как правонарушение. При этом водитель ошибочно полагает, что быстрое устранение ее до того, как подойдет инспектор ДПС, освободит его от ответственности.

Дмитрий Санников