Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проходит в столице Дальнего Востока, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Госавтоинспекции выявляют и пресекают нарушения, совершаемые водителями пассажирского транспорта, а также проверяют соблюдение законодательства владельцами транспортных компаний.

Как отмечают госавтоинспекторы, чаще всего водители пассажирских автобусов допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, перевозки людей, непредоставление преимущества в движении пешеходам.





Как сообщили в городской Госавтоинспекции, с начала года на территории Владивостока зарегистрировано 48 ДТП с участием пассажирских автобусов. По вине водителей общественного транспорта произошло 27 автоаварий. Руководство ОГИБДД УМВД России по городу Владивосток отмечает, что проверка пассажирских автобусов является одним из приоритетных направлений деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В период проведения операции «Автобус» в профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное количество нарядов ДПС.

В первый же день операции в течение двух часов при проверке автобусов, выходящих на линию, сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку привлекли к ответственности троих водителей пассажирских автобусов за управление неисправными транспортными средствами.

Дмитрий Санников