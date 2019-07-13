Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» стартовало в столице Дальнего Востока, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Как рассказали владивостокские госавтоинспекторы, мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси, а также пресечение нарушений при перевозке пассажиров.

По статистике владивостокских госавтоинспекторов, наиболее часто среди водителей таксомоторных компаний встречаются такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости движения транспортного средства, несоблюдение правил маневрирования, перевозки людей, непредставление преимущества в движении пешеходам и использование водителями телефона во время движения автомобиля.

Всего с начала 2019 года зарегистрировано уже 60 ДТП с участием автомобилей такси.

В течение двух дней в рамках операции «Такси» инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению нарушений правил дорожного движения, влияющих на аварийность. Будет уделено внимание и проверке документов граждан, в том числе документов, подтверждающих право на трудовую деятельность водителей, которые не являются гражданами России.

Ранее во Владивостоке прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции выявляли и пресекали нарушения, совершаемые водителями пассажирского транспорта, а также проверили соблюдение законодательства владельцами транспортных компаний.

Дмитрий Санников