Облава на водителей начинается в регионе

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Госавтоинспекция Приморского края предупредила о проведении массовых рейдов в предстоящие выходные дни, сообщили DEITA.RU в региональном УГИБДД.
Как рассказали приморские госавтоинспекторы, в предстоящие выходные дни со 2 по 4 ноября 2019 года в профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы. Также на приморские улицы выйдут сотрудники аппарата Управления ГИБДД Приморского края.
По данным Госавтоинспекции, с начала года в Приморском крае произошло 2 507 автоаварий с пострадавшими, 243 человека погибли, 3 140 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее число происшествий зарегистрировано в городах Владивосток, Находка и Уссурийск. Каждое девятое ДТП провоцирует нетрезвый водитель.
Ранее приморские госавтоинспекторы посоветовали автомобилистам фиксировать на видео общение с инспекторами ДПС. По их мнению, это приведет к более корректному поведению обеих сторон и предотвратит противоправные действия.
Российское законодательство сейчас разрешает использование разнообразных средств записи: видео, аудио, фотосъемки как со стороны водителей, пассажиров, так и со стороны сотрудников Госавтоинспекции. В настоящее время патрульные автомобили строевых подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД оборудованы системами фиксации, причем, как снаружи, так и в салоне. Запись общения инспектора ДПС и водителя поможет дать объективную оценку при возникновении спорных ситуаций, обеспечит противодействие фактам коррупции.
Дмитрий Санников