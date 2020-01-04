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6 Декабрь 2019, 18:15

Облаву на водителей ведет ГИБДД

инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

Госавтоинспекторы в праздничные дни в усиленном режиме контролируют трезвость водителей, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекция особо обратила внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны ГИБДД в эти дни особенно строг. Госавтоинспекторы несут службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников.

Повсеместно запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

По информации УМВД России по городу Владивостоку, в течение суток на дороги Владивостока заступают 20 нарядов Дорожно-патрульной службы.

Пристальное внимание к проблеме нетрезвого вождения со стороны ГИБДД обусловлено статистикой аварийности, - за 11 месяцев 2019 года на российских дорогах было зафиксировано 13,8 тыс. ДТП с участием нетрезвых водителей, что практически на 11 % ниже по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. В этих ДТП погибли 3,6 тыс. человек и получили ранения 18,8 тыс. Эти показатели несколько ниже предыдущего года на 18,1% и 10% соответственно.

Дмитрий Санников

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