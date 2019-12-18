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«Обломки падают» — мост рушится во Владивостоке
Жительница дальневосточной столицы запечатлела на камеру собственного смартфона обрушение на Некрасовском путепроводе, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС» в среду, 18 декабря.
Судя по ним, женщина проходила под путепроводом, когда рядом с ней произошло обрушение. Стыковочные элементы бетонных блоков, а также облицовочные материалы, напоминающие штукатурку, упали прямо на тротуар.
К счастью, гражданка не пострадала.
Ранее DEITA.RU сообщало о том, что капитальный ремонт Некрасовского путепровода намечен на 2020-й год. Кроме того, администрация Владивостока обещала в следующем году новых многоярусных парковок на территории города.
Екатерина Брязгунова