«Обломки падают» — мост рушится во Владивостоке

Жительница дальневосточной столицы запечатлела на камеру собственного смартфона обрушение на Некрасовском путепроводе, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС» в среду, 18 декабря.

Судя по ним, женщина проходила под путепроводом, когда рядом с ней произошло обрушение. Стыковочные элементы бетонных блоков, а также облицовочные материалы, напоминающие штукатурку, упали прямо на тротуар.

К счастью, гражданка не пострадала.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что капитальный ремонт Некрасовского путепровода намечен на 2020-й год. Кроме того, администрация Владивостока обещала в следующем году новых многоярусных парковок на территории города.

Екатерина Брязгунова