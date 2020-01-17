Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда

В суд пойдет жительница Амурского Сковородино, которая использовала свое служебное положение для мошеннических целей, сообщает DEITA.RU.

Полиция области отмечает, что аферистка «работала» по определенной схеме в течение нескольких лет – и пропажу средств смогли выявить только при контрольном пересчете в конце 2018 года.

Отмечается, что женщине за свои действия грозит до 10 лет.

Бывшая сотрудница финансовой организации признала свою вину в полном объеме. Сейчас дело будет подробно рассмотрено в местном суде – следствие завершило свою работу по этому вопросу и собрало необходимую для обвинения базу.

Александра Маслова