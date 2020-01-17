Новости
Кому нельзя купаться на Крещение, рассказал Роспотребнадзор
17 Январь 2020, 19:30
Дальневосточному гектару нашли неожиданное применение
17 Январь 2020, 19:15
«Вы потеряете деньги»: уличные банкоматы несут опасность
17 Январь 2020, 19:10
Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк
17 Январь 2020, 19:00
Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда
17 Январь 2020, 18:45
Большинство приморцев не верит в капитализм
17 Январь 2020, 18:30
"Пакет Яровой" взвинтил цены даже на старые тарифы мобильной связи
17 Январь 2020, 18:15
«Это заразно»: премьер Украины тоже уходит в отставку
17 Январь 2020, 18:01
Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда
В суд пойдет жительница Амурского Сковородино, которая использовала свое служебное положение для мошеннических целей, сообщает DEITA.RU.
Полиция области отмечает, что аферистка «работала» по определенной схеме в течение нескольких лет – и пропажу средств смогли выявить только при контрольном пересчете в конце 2018 года.
Отмечается, что женщине за свои действия грозит до 10 лет.
Бывшая сотрудница финансовой организации признала свою вину в полном объеме. Сейчас дело будет подробно рассмотрено в местном суде – следствие завершило свою работу по этому вопросу и собрало необходимую для обвинения базу.
Александра Маслова