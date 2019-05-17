Клиент самого популярного российского банка рассказала, как обманывают консультанты сразу после замены старой дебетовой карты на новую, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «Такая жизнь».

По словам девушки, она пришла в отделение карточки за новой картой: заявление давно было написано, ее оставалось только забрать. Консультант кредитной организации после передачи заветной карточки, заявила, что ее надо активировать, иначе она не будет функционировать.

Активация банковской карты не заняла много времени — карту нужно вставить в банкомат, набрать пин-код и нажать вкладку «Мобильный банк». На вопрос: «Зачем подключать платную услугу?» девушка ответила: «Что услуга предоставляется бесплатно».

Стоит отметить, что данная услуга никогда не предоставлялась бесплатно, ее стоимость варьируется от 30 до 60 рублей в месяц, а это 360–720 рублей в год.

Екатерина Брязгунова