Обман с копией паспорта оставит без денег и квартиры

Имея на руках лишь копию паспорта другого человека, вполне реально оформить кредит, и даже переписать имущество, сообщает DEITA.RU.

Адвокат, специализирующийся на финансовом праве, рассказал, чем может грозить обыкновенная копия паспорта гражданина России. При помощи копии паспорта, некоторые микрофинансовые организации смогут выдать другому лицу денежные средства, как пишет канал «Краснодарский риелтор». Вернуть микрокредит, разумеется, должен будет настоящий владелец паспорта.

Кроме того, как отмечает адвокат, в отдельных случаях, криминальные элементы смогут даже переписать на себя недвижимость при помощи копии паспорта. Так, используя лишь копию, аферист сможет сделать поддельный паспорт, который и будет использовать для финансового обмана.

Юрист отмечает, что без особой необходимости не нужно раздавать копию важного документа. Обезопасить себя можно довольно интересными методами — например, сделать особые пометки на ксерокопии — надпись «только для ознакомления», или «копия», в отдельных случаях даже что-либо нарисовать.

Софья Корф