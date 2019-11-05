Обман свекрови довел женщину до суда

Жительница Приморья обманом присваивала деньги собственной свекрови, сообщает DEITA.RU.

По информации краевого МВД, молодая женщина сняла со счета матери мужа почти 70 тысяч рублей. Совершала она это с помощью мобильного приложения, просто переводя деньги со счета на счет.

В своем преступлении она призналась только после задержания. Злоумышленница охотно вернула все деньги свекрови, однако, этот факт не спасет ее от суда.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Брянске сотрудница одного из банков обворовала одного из клиентов на 10 миллионов рублей. Злоумышленница, занимая высокий пост, втрелась в доверие к одному из посетителей и похитила деньги, используя полученную от него конфиденциальную информацию.

Еще раньше начальница «Почты России» присвоила себе 2 млн рублей, воспользовавшись служебным положением.

Александра Маслова