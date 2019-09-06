Дольщикам самого крупного долгостроя Приморского края удалось лично рассказать о своей проблеме президенту, сообщает DEITA.RU.



На встрече с общественниками, которую проводит сейчас президент России Владимир Путин на площадке ВЭФ, озвучен действительно важный вопрос: когда будет достроен «микрорайон Д Снеговая Падь», строительство которого велось по федеральной программе «Жилье для российский семьи» и должно было завершиться в 2017 году. Одна из пострадавших дольщиков Татьяна рассказала президенту о том, как мечтала о своем жилье, судьбе многострадального объекта и попытках его реанимировать.

Доложить по решению проблемы президент поручил губернатору Приморья Олегу Кожемяко: «Олег Николаевич, в каком состоянии у вас эта работа?»

«Да, Татьяна затронула проблему довольно значимую. 3300 семей у нас обманутые дольщики, из них более тысячи, когда администрация края взяла на себя ответственность построить и стройку остановила. Некоторые дольщики с 2003 года платят ипотеку, снимают жилье…»

«Какие безответственные решения! – перебил его президент. - А те просто деньги получили, без всякой перспективы достроить».

«Мы сделали свой фонд, весной, денег немного - сколько могли, с тем, чтобы по дорожной карте достраивать каждый дом, - продолжил отчитываться Кожемяко. - Когда вышел 214 ФЗ, вот о чем Татьяна просила, вынуждает создать еще один фонд…».

«Я слышал, что она просила», - снова оборвал президент.

«Мы не попадаем под 214-й, т.к. предприятие не может быть обанкрочено. Должна быть прямая дотация, я подготовил материалы», - добавил приморский губернатор.

«Ладно, хорошо, посмотрим», - подытожил президент и заверил дольщицу, что эта проблема будет доведена до логического завершения, а Россия избавится «от этой безобразной страницы».

«Задача перед всеми поставлена: с каждым объектом нужно разобраться отдельно. Каждым без исключения. Новая система через эскроу счета изменит ситуацию в корне. Тогда риски и ответственность будут переложены с людей на организации. Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться на бобах», - заявил Владимир Путин.

напомним, строительство шести домов по федеральной программе «Жилье для российской семьи» началось во Владивостоке в 2015 году. Ожидалось, что в конце 2017 года дольщики получат свои квартиры и отпразднуют новоселье. К сожалению, пока начатое довести до логического завершения не удалось.



Светлана Алеутская