В 2018 году один из вопросов, которые прозвучали от Приморья, был от жертв долевого строительства, сообщает DEITA.RU.

На прошлую прямую линию с президентом России Владимиром Путиным им удалось дозвониться. Вопрос из Приморья от обманутых дольщиков прозвучал в 2018 году, и сегодня они тоже намерены «прорваться». Ведь год назад президент поручил краевым властям решить этот вопрос. И хоть президентскую задачу принял прошлый врио главы региона Тарасенко, сразу после прямого общения с главой государства дело с мертвой точки вроде бы сдвинулось.

«На наши дома зашел застройщик, и строительство продолжилось, - рассказывали дольщики, - но осенью прошлого года снова все встало. И до сих пор стоит. Будем снова прорываться на прямую линию, другого выхода не видим», - сказали несостоявшиеся новоселы. Встречи с властью их уже не утешают.

Инициативная группа продолжает дозваниваться. Несмотря на то, что буквально несколько дней назад руководство региона встречалось с обманутыми дольщиками - жертвами долгостроя в районе снеговой Пади Комплекс «Д». именно в этих домах уже несколько лет должны были бы жить более 700 семей – в основном, бюджетники, ветераны боевых действий и особо нуждающиеся. Такие, как Оксана.

«Эти дома строились по федеральной программе «Жилье для российской семьи», - рассказала молодая мама, которая одна воспитывает сына-младшеклассника. Как рассказала жертва долевого строительства, чтобы попасть в программу и стать счастливым обладателем долгожданной квартиры, она собрала все необходимые документы и взяла ипотеку.

«Сначала мы снимали квартиру, старались терпеть,- рассказала в беседе с DEITA.RU молодая мама, - ведь через год мы должны были стать новоселами. Но потом все надежды рухнули, чего нельзя сказать о долгах – они остались. Ведь деньги за квартиру были уплачены, 80 процентов из суммы – это ипотека, а 20 процентов собственные средства. Это было условие программы, но так как у меня не имелось нужной суммы, то я заняла деньги у друзей.

Сейчас три года плачу за воздух. Каждый месяц. В таких условиях дальше снимать гостинку, в которой мы хотели дождаться квартиры, стало невозможно. Пришлось переехать к маме, вот, ютимся вместе с сыном в родительской маленькой квартире – сын делает уроки на подоконнике, потому что больше негде. Если бы не мама, вообще не представляю, где бы мы жили с сыном все эти годы!», - чуть не плача, говорит собеседница.

В течение этого года с обманутыми дольщиками комплекса Д в Снеговой Пади местные власти общались неоднократно. Последняя встреча была буквально накануне, в этот понедельник. Но, по словам участников встречи, они уже устали ждать. Сил больше нет.

«Стройка наших домов стоит с прошлого года, просто мертвая тишина, - рассказали несостоявшиеся новоселы, - нам говорят снова – ждем кредит, который необходим для завершения строительства. Это 2, 5 миллиарда рублей, но ответа из банка пока нет и неизвестно, когда и какой он будет. Пока планы и летом точно ничего делать не будут. Что произойдет осенью – точно никто сказать не может. А там и зима»

Напомним, как неоднократно рассказывало агентство, дома «Снеговая Падь. Комплекс Д», которые возводились по федеральной программе «Жилье для российской семьи» должны были быть сданы еще в 2017 году. Но стройка «заморозилась». Сейчас у дольщиков ни квартир, ни денег.

Инна Эстрина