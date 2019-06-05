Президент России Владимир Путин признал проблему «обманутых дольщиков» позором для страны и потребовал ее решить, сообщает DEITA.RU.

Впервые о будущем уходе страны от принципа долевого строительства Владимир Путин заявил летом 2017 года. Тогда же был создан Фонд защиты прав дольщиков. Планировалось, что застройщики будут уплачивать в него взнос в размере 1,2% от стоимости каждого заключенного договора долевого участия.

Однако, этой меры оказалось явно недостаточно. И по указанию Владимира Путина в России была введена система с эскроу-счетами, которая станет обязательной с 1 июля 2019 года.

Суть новой системы защиты прав дольщиков состоит в том, что риски будут нести не сами граждане, а банки, застройщики и государство. Сначала в банк обращается покупатель квартиры с заявлением об открытии счета. Банк открывает спецсчет, на который гражданин перечисляет деньги за покупку недвижимости. Если это ипотечный кредит, то покупатель вносит первоначальный взнос, а банк добавляет оставшуюся сумму. Ключевым моментом является то, что пока дом не построен и не сдан в эксплуатацию, застройщик не может пользоваться этими деньгами. Максимальный срок, на который может быть открыт эскроу-счет, составляет 5 лет.

На совещании с членами правительства Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему с «обманутыми дольщиками» в срок 2 года. «Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того чтобы в ближайшее время - в ближайшие пару лет - мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик», - подчеркнул Владимир Путин.

Накануне, 30 мая, депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента внесли важные изменения в закон о защите прав обманутых дольщиков. Одной из ключевых поправок стало продление срока действия закона до 31 июля 2020 года. Как отметили депутаты, это сделано для того, чтобы обеспечить права всех пострадавших граждан.

Дмитрий Санников