Обмен пленными проходит в Донбассе

Процедура обмена заключенными между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом стартовала в Донбассе, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, три транспортных средства, в которых, по предварительным данным, находятся лица для обмена с республиками Донбасса, выехали из Бахмутского следственного изолятора, расположенного на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области.

Обмен удерживаемыми лицами проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Горловка — Майорское.

Как отмечают наблюдатели, две девушки отказались участвовать в обмене пленными и возвращаться на Украину. «Мы местные, донецкие. В Украину возвращаться не хотим. Пробыли в заключении 16 месяцев», - сказала одна из девушек журналистам.

Дмитрий Санников