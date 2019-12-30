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Обмен пленными проходит в Донбассе
Процедура обмена заключенными между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом стартовала в Донбассе, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, три транспортных средства, в которых, по предварительным данным, находятся лица для обмена с республиками Донбасса, выехали из Бахмутского следственного изолятора, расположенного на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области.
Обмен удерживаемыми лицами проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Горловка — Майорское.
Как отмечают наблюдатели, две девушки отказались участвовать в обмене пленными и возвращаться на Украину. «Мы местные, донецкие. В Украину возвращаться не хотим. Пробыли в заключении 16 месяцев», - сказала одна из девушек журналистам.
Дмитрий Санников