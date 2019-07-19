Нефтяникам компенсируют некоторую часть стоимости продаваемых нефтепродуктов для урегулирования стоимости дизеля и бензина, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». В первом чтении принят такой закон.

На замену соглашениям приходит законодательный механизм, который не даст ценам на топливо взлетать выше уровня инфляции. Государство компенсирует нефтяным компаниям те потери, которые они несут, продавая топливо не за рубеж, а на территории страны. Вторым шагом государство пересчитает НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых, делая его больше на аналогичную сумму. Таким образом бюджет не потеряет деньги, а региональные дорожные фонды будут в безопасности.

Анастасия Туркова