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«Обналичу материнский капитал»: барыг хочет наказывать Госдума
За мошенничество с материнским капиталом последует жестокое наказание. Соответствующее обращение было направлено Мишустину депутатом Госдумы Василием Власовым, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.
В нем отмечается, что такие нововведения усилят защиту молодых родителей от мошенников и их незаконных действий. Власов считает необходимым внести надлежащие поправки в существующее уголовное законодательство в части усиления мер наказания за преступные схемы с материнским капиталом и просит Мишустина дать оценку этой инициативе и проанализировать ее реализацию.
«Следует не только материально стимулировать россиян, но и обеспечить им надежную защиту от возможных злоумышленников», - считает депутат.
Так же он отметил, что обналичивание денежных средств из материнского капитала незаконным путем можно выделить отдельной статьей с соответствующими строгими мерами наказания.
Напомним, что в своем послании Федеральному собранию от 15 января глава РФ Владимир Путин предложил не только увеличить размер материнского капитала, но и выплачивать его сразу при рождении первого ребенка.
Дмитрий Санников