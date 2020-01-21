telegr wh call

Новости

«Будут доить»: какие проблемы создаст Мишустин водителям

22 Январь 2020, 01:15

Сбербанк сказал, как мошенники воруют деньги с карт

22 Январь 2020, 00:30

Любимое развлечение россиян оказалось вне закона

21 Январь 2020, 23:45

Эксперты: Путин создаст «новый СССР»

21 Январь 2020, 23:15

Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ

21 Январь 2020, 23:05

Кремль прокомментировал уход Чайки с поста

21 Январь 2020, 22:38

Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении

21 Январь 2020, 22:15

Вслед за Медведевым три министра лишись постов

21 Январь 2020, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Обналичу материнский капитал»: барыг хочет наказывать Госдума

Женски руки пятитысячные банкноты

За мошенничество с материнским капиталом последует жестокое наказание. Соответствующее обращение было направлено Мишустину депутатом Госдумы Василием Власовым, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.

В нем отмечается, что такие нововведения усилят защиту молодых родителей от мошенников и их незаконных действий. Власов считает необходимым внести надлежащие поправки в существующее уголовное законодательство в части усиления мер наказания за преступные схемы с материнским капиталом и просит Мишустина дать оценку этой инициативе и проанализировать ее реализацию.

«Следует не только материально стимулировать россиян, но и обеспечить им надежную защиту от возможных злоумышленников», -  считает депутат.

Так же он отметил, что обналичивание денежных средств из материнского капитала незаконным путем можно выделить отдельной статьей с соответствующими строгими мерами наказания.

Напомним, что в своем послании Федеральному собранию от 15 января глава РФ Владимир Путин предложил не только увеличить размер материнского капитала, но и выплачивать его сразу при рождении первого ребенка.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Дачный дом можно будет построить на маткапитал

Как стать миллионером: кому дадут новые путинские выплаты

466 тысяч на дороге не валяются: можно ли купить автомобиль на материнский капитал

Популярное

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Тонувших в Уссурийске медведей снова нужно спасать
Loading...
Загрузка...
Загрузка...