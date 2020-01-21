«Обналичу материнский капитал»: барыг хочет наказывать Госдума

За мошенничество с материнским капиталом последует жестокое наказание. Соответствующее обращение было направлено Мишустину депутатом Госдумы Василием Власовым, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.

В нем отмечается, что такие нововведения усилят защиту молодых родителей от мошенников и их незаконных действий. Власов считает необходимым внести надлежащие поправки в существующее уголовное законодательство в части усиления мер наказания за преступные схемы с материнским капиталом и просит Мишустина дать оценку этой инициативе и проанализировать ее реализацию.

«Следует не только материально стимулировать россиян, но и обеспечить им надежную защиту от возможных злоумышленников», - считает депутат.

Так же он отметил, что обналичивание денежных средств из материнского капитала незаконным путем можно выделить отдельной статьей с соответствующими строгими мерами наказания.

Напомним, что в своем послании Федеральному собранию от 15 января глава РФ Владимир Путин предложил не только увеличить размер материнского капитала, но и выплачивать его сразу при рождении первого ребенка.

Дмитрий Санников